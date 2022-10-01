Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова

Російська сторона поінформувала МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано для проведення допиту

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було викрадено російськими окупантами для проведення допиту. Про це повідомляє Reuters.

«МАГАТЕ запросило роз'яснення у російської влади і було поінформовано, що генерального директора Запорізької АЕС тимчасово затримали, щоб він дав відповіді на запитання», – сказав представник агентства, не повідомивши подробиць.

Так, у п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару.

За даними українського інженера-атомщика Петра Котіна, автівку Мурашова зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Мурашова та його долі.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.

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