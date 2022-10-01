В Херсоні окупанти викрали трьох волонтерів

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів окупантів

За минулу добу поліція зафіксувала 25 воєнних злочинів російських окупанті на Херсонщині. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Захоплення установ, викрадення та катування людей, мародерство – ось чим займаються військовослужбовці РФ на тимчасово окупованих територіях.

Так, у Херсоні окупанти викрали трьох місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам. Обставини викрадення волонтерів встановлюються.

Вночі ворог обстріляв п’ять населених пунктів. Під ворожим артилерійським вогнем опинилися Високопілля, Миролюбівка, Зарічне, Осокорівка та Нововознесеньське. Пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Поліція збирає речові докази, проводить огляд місць обстрілів та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.

У Чаплинській територіальній громаді місцева жителька перейшла на бік ворога, прийняла пропозицію окупаційних військ до співпраці та добровільно зайняла посаду «директора загальноосвітньої школи у смт Чаплинка». Колаборантка закликає викладачів школи до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.

Житель Херсона перейшов на бік ворога, активно співпрацює з окупаційною владою РФ та агітує місцеве населення підтримувати окупаційну військово-цивільну адміністрацію Херсонської області.

У місті Олешки озброєні військовослужбовці РФ, перебуваючи на території Олешківської дитячо-юнацької спортивної школи, погрозами забрали у охоронця ДЮСШ ключі від приміщень школи та користуються ними та майном, яке там знаходиться.

З тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.