Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти викрали й імовірно катують заступника гендиректора ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти викрали й імовірно катують заступника гендиректора ЗАЕС
Валерія Мартинюка тримають у невідомому місці
Енергоатом/Telegram

Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників ЗАЕС

Вчора, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування. Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на «Росатом».

«Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань. Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Читайте також: Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?
Теги: росія війна Запорізька АЕС окупанти Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постачання електроенергії в місто Енергодар вдалось зберегти
Росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків, – розвідка
Сьогодні, 14:30
Гроссі вирушить на переговори в Росію
Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми
9 жовтня, 21:59
На Запорізькій АЕС полагодили високовольтну лінію
Фахівці знову підключили Запорізьку АЕС до енергомережі України
9 жовтня, 19:00

Події в Україні

Рашисти викрали й імовірно катують заступника гендиректора ЗАЕС
Рашисти викрали й імовірно катують заступника гендиректора ЗАЕС
Атака на енергосистему: уряд знову звернувся до українців із проханням
Атака на енергосистему: уряд знову звернувся до українців із проханням
Обстріл Львівщини: ворог повторно атакував об’єкти, по яких влучав вчора
Обстріл Львівщини: ворог повторно атакував об’єкти, по яких влучав вчора
«Харківобленерго» запроваджує обмеження на електроенергію
«Харківобленерго» запроваджує обмеження на електроенергію
Дніпропетровщина: рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі
Дніпропетровщина: рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі
Росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків, – розвідка
Росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків, – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
66K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
37K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
36K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
35K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
34K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту