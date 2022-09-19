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У Каховці окупанти викрали ще двох жительок

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Каховці окупанти викрали ще двох жительок
Озброєні окупанти забрали жінок зранку з їхніх помешкань
Фото: Facebook/Каховська міська територіальна громада

Наразі про місце перебування викрадених жительок нічого не відомо

У Каховці, що на Херсонщині, росіяни викрали сьогодні ще двох жительок. Про це повідомили в пресслужбі Каховської міської територіальної громади.

«Сьогодні вранці з одного дому в центрі Каховки зі своїх квартир озброєними військовими РФ було забрано двох каховчанок - Кисельову Жанну Іванівну, 1968 р.н., та Разумєй Ірину Юрійовну, 1974 р.н.», – йдеться в дописі на Facebook-сторінці ОТГ.

У Каховці окупанти викрали ще двох жительок фото 1

Наразі про місце перебування викрадених жительок нічого не відомо.

У Каховці окупанти викрали ще двох жительок фото 2

Тим часом з'явилася інформація про викраденого рашистами жителя Каховки Євгенія Погребного, якого загарбники забрали з дому ще 2 вересня.

Чоловіка утримують у підвалі приміщення поліції у Новій Каховці.

Нагадаємо, мешканець Балаклії 72-літній Віктор Іллінський провів у ворожих застінках 11 днів.

Додамо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу. 

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах. 

Теги: окупанти Херсонщина громада війна озброєння Facebook

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