У Каховці окупанти викрали ще двох жительок
Наразі про місце перебування викрадених жительок нічого не відомо
У Каховці, що на Херсонщині, росіяни викрали сьогодні ще двох жительок. Про це повідомили в пресслужбі Каховської міської територіальної громади.
«Сьогодні вранці з одного дому в центрі Каховки зі своїх квартир озброєними військовими РФ було забрано двох каховчанок - Кисельову Жанну Іванівну, 1968 р.н., та Разумєй Ірину Юрійовну, 1974 р.н.», – йдеться в дописі на Facebook-сторінці ОТГ.
Наразі про місце перебування викрадених жительок нічого не відомо.
Тим часом з'явилася інформація про викраденого рашистами жителя Каховки Євгенія Погребного, якого загарбники забрали з дому ще 2 вересня.
Чоловіка утримують у підвалі приміщення поліції у Новій Каховці.
Нагадаємо, мешканець Балаклії 72-літній Віктор Іллінський провів у ворожих застінках 11 днів.
Додамо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу.
Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.
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