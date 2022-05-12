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    Події в Україні

    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини

    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини
    фото: командування Північ

    Військові через наліт рашистів не постраждали, є загиблі та поранені серед цивільних

    Російська армія в ніч на 12 травня завдала кількох авіаударів по Новгород-Сіверському у Чернігівській області. Оперативне командування «Північ» уточнило, що рашисти нанесли удар близько 00.10 та 00.23. Ворог здійснив ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ.

    Цілями окупантської авіації стали школа та інтернат у Новгород-Сіверському.

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    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини
    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини
    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини
    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини
    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини
    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини

    Військові через наліт рашистів не постраждали.

    Як повідомив раніше голова Чернігівської військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус, є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.

    Нагадаємо, за останні дні російські військові кілька разів обстрілювали Чернігівську область. 10 травня авіація окупантів обстріляла некерованими ракетами прикордонні території області, внаслідок чого сталася пожежа.

    11 травня окупанти здійснили черговий мінометний обстріл Чернігівської області з території Росії.

    Теги: росія окупанти авіація війна школа Чернігівщина обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Бомбили із літака. Подробиці рашистського удару по школі Чернігівщини