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    Події в Україні

    Російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет – «Південь»

    Російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет – «Південь»
    фото з відкритих джерел

    Кораблі періодично здійснюють атаки на українські міста, випускаючи по них певну кількість ракет

    Російські окупанти продовжують практику боягузливих і підлих ракетних атак по цивільних об'єктах в Україні. З цією метою в акваторії Чорного моря рашисти зосередили велике корабельне угруповання з ракетами. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    За даними українських військових, всього в акваторії Чорного моря зосереджені кораблі з сумарним залпом в 60 крилатих ракет. Вони періодично здійснюють атаки на українські міста, випускаючи по них певну кількість ракет.

    Нагадаємо, 11 травня військовослужбовці Сил протиповітряної оборони Збройних сил України збили над морем поблизу Одеси ракету окупаційних військ російської федерації.

    Російські загарбники не мають сил і можливостей для висадки десанту в Одесі та області. При цьому в регіоні залишається високою загроза нанесення ворогом нових ракетних ударів.

    На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знов було завдано ракетної атаки.

    Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет – «Південь»