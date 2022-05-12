Чернігівщина: окупанти вдарили по школі, є загиблі (фото)

Наразі на місці події працюють рятувальники та медики

Російська армія в ніч на 12 травня завдала кількох авіаударів по Новгород-Сіверському, в результаті є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Чернігівської військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики», – повідомив Чаус.

Нагадаємо, за останні дні російські військові кілька разів обстрілювали Чернігівську область. 10 травня авіація окупантів обстріляла некерованими ракетами прикордонні території області, внаслідок чого сталася пожежа.

11 травня окупанти здійснили черговий мінометний обстріл Чернігівської області з території Росії.

Триває 78-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.