Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 12 травня

Тривають артилерійські обстріли усієї території Луганської області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Київщині.

Чернігівщина

Вночі російська армія з літака двічі ракетами обстріляла місто Новгород-Сіверський. Поцілили у місцеву школу-інтернат, приватні будинки. На місці працюють рятувальники. Попередньо є загиблі та поранені.

Полтавщина

Ввечері внаслідок ракетного удару з ворожого літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. Постраждалих немає, обійшлося без пожежі.

Дніпропетровщина

Ніч була з тривогою. На ранок ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Влучив по двом населеним пунтктам. Олна людина загинула, одна поранена.

Харків

За ніч обстрілів по місту не зафіксували. По області окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик, Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району. Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку безуспішні.

Луганщина

Артилерійські обстріли усієї території області. Всього 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль місто Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти Сєвєродонецьк – дев'ять обстрілів за добу. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджені 24 житлових будинки.

Донеччина

Активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Спроби прориву в районі Торецької тг – відбито. Вчора були обстріли касетними снарядами фенольного заводу у Нью-Йорку (Торецька громада), дві людини поранені.

Зранку: обстріл Світлодарська, влучання в багатоповерховий будинок, на данний час інформації про постраждалих немає. Вночі і зранку артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. В результаті пошкодження і загоряння приватних будинків.

Херсонщина

Були вибухи. Зокрема, обстріляні із градів села Калинівської, Великоолександрівської ТГ, пошкоджені будинки. Внаслідок обстрілів та вибухів в області тривають загоряння лісів. За попередньою інформацією, площа пожеж становить близько восьми сотень гектарів.

Миколаївщина

Обстріл села Нововасилівка Шевченківської ТГ, внаслідок чого було загоряння житлового будинку. В Березнегуватській громаді ввечері були обстріли. Частково пошкоджені житлові будинки. Поранена одна жінка. В Широківській громаді були обстріли після обід та о четвертій ранку. Пошкоджень та потерпілих немає.

У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Також, вранці приблизно надійшло повідомлення про обстріл в Корабельному районі міста, без жертв, пошкоджено побутовий газопровід.

Триває 78-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.