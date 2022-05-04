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    Події в Україні

    Рашисти знову атакували Авдіївський коксохімічний завод (фото)

    Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод - Рашисти знову атакували Авдіївський коксохімічний завод (фото)
    Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод
    фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

    Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами

    Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах Донеччини. Зокрема сьогодні зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки. Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко.

    «Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

    Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку», – написав Кириленко.

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    Рашисти знову атакували Авдіївський коксохімічний завод (фото)
    Рашисти знову атакували Авдіївський коксохімічний завод (фото)
    Рашисти знову атакували Авдіївський коксохімічний завод (фото)

    Голова Донецької ОДА закликав місцевих мешканців, які не задіяні в роботі критичної інфраструктури, покинути область.

    Нагадаємо, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Рашисти знову атакували Авдіївський коксохімічний завод (фото)