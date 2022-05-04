Сумщина: рашисти обстріляли школу з гелікоптера (фото)

Зранку відбувся артобстріл з «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки

У середу, 4 травня, російські війська обстріляли обстріляли школу Есманської громади. Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

Два постріли було з гелікоптера, а два – з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури.

Живицький також повідомив, що між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці.

У вівторок, 3 травня, з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини.

Нагадаємо, ввечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

Триває 70-та доба повномасштабної військової агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.