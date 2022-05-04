Генштаб показав втрати російської армії за 70 днів війни

Генштаб показав втрати російської армії за 70 днів війниграфіка
Дані уточнюються через активність бойових дій.
Триває 70 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України. За це час українські військові дають гідну відсіч та знищують ворога і рашистську техніку. ЗСУ вдалося ліквідувати маже 25 тис.окупантів та 194 літаків, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 24500 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1077 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,
- артилерійських систем – 491 (+16) од,
- РСЗВ - 163 (+1) од,
- засоби ППО - 81 (+1) од,
- літаків– 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
- кораблі /катери - 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
- Спеціальна техніка - 38 (+0).
- Крилаті ракети - 87 (+3).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються через активність бойових дій.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.