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    Генштаб показав втрати російської армії за 70 днів війни

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    Українські військові знищили&nbsp; 1077 російських танків - Генштаб показав втрати російської армії за 70 днів війни
    Українські військові знищили  1077 російських танків
    фото: Генштаб ЗСУ

    Дані уточнюються через активність бойових дій.

    Триває 70 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України. За це час українські військові дають гідну відсіч та знищують ворога і рашистську техніку. ЗСУ вдалося ліквідувати маже 25 тис.окупантів та 194 літаків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 24500 (+300) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 1077 (+15) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,
    • артилерійських систем – 491 (+16) од,
    • РСЗВ - 163 (+1) од,
    • засоби ППО - 81 (+1) од,
    • літаків– 194 (+0) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
    • кораблі /катери - 10 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
    • Спеціальна техніка - 38 (+0).
    • Крилаті ракети - 87 (+3).

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються через активність бойових дій.

    Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб показав втрати російської армії за 70 днів війни