Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені

«Новорічні вітання» від росіян прилетіли в Оріхів

Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу Оріхова в Запорізькій області загинула людина, троє дістали поранень. Про це повідомив у своєму Telegrame-каналі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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«В Оріхів опівдні прилетіли «новорічні вітання» від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, троє – поранені», – написав пан Олександр.

Додамо, що напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК.

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Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.