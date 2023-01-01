Генштаб: окупанти у Криму перевіряють списки на мобілізацію

Йдеться про осіб, які ще не брали участі у бойових діях в Україні

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації, повідомив Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

До слова, раніше військкомати Криму сформували списки призовників на січень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.