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Генштаб: окупанти у Криму перевіряють списки на мобілізацію

glavcom.ua
Генштаб: окупанти у Криму перевіряють списки на мобілізацію
фото з відкритих джерел

Йдеться про осіб, які ще не брали участі у бойових діях в Україні

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації, повідомив Генштаб ЗСУ.

«Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

До слова, раніше військкомати Криму сформували списки призовників на січень.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

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Теги: війна Крим агресія окупація

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