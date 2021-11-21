Районна рада на Івано-Франківщині вирішила здавати в оренду замок

Пнівський замок потребує реставрації

Надвірнянська районна рада вирішила через аукціон віддати в оренду замок у селі Пнів площею 883,9 квадратних метри. За це проголосував 21 депутат, утрималися – 4. Про таке незвичне рішення розповіла депутатка Надвірнянської районної ради від фракції «Свобода» Вікторія Пицюк, пише Бліц-Інфо.

Попри спротив деяких депутатів, сесія таки проголосувала за передачу замку в оренду.

«Пропозиція колеги-депутата про виключення Пнівського замку з переліку об’єктів для передачі в оренду не набрала підтримки. Моя пропозиція про необхідність вивчити і винести питання Пнівського замку окремим рішенням і з аргументами щодо необхідності передачі його в оренду, створення комісії для вивчення цього питання взагалі не була поставлена на голосування. В метушні рішення №6 таки протягнули», – зазначає депутатка.

Замок є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, але розміщений на території Пасічнянської громади в селі Пнів.

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда заявив про намір вкладати кошти в реставрацію і тим самим апелював повернутися до розгляду питання. За його словами, є проєкт Європейського Союзу спільно з Румунією, де на реставрацію Пнівського замку виділять майже 500 тисяч євро. Але його блокує районна рада. Райрада не прислухалася до голови і до розгляду питання не повернулася.

«У цій вакханалії, я особисто бачу Пнівський замок громадським простором для всього Прикарпаття та й загалом України, а не об’єктом нерухомості для оренди. Взагалі невідомо на яких умовах орендар здійснюватиме оренду Пам'ятки архітектури національного значення. Невже візьме в оренду, щоб вкладати мільйони в реставрацію? Район великий, можливість вільно провести фестиваль чи будь-який інший захід, як от Дженджур-Фист чи театр під відкритим небом, повинна мати кожна громада району, а ще якщо хоче вкласти кошти в реставрацію, то не бачу нічого поганого в цьому. Однак надалі громада змушена буде заплатити орендарю за оренду свого ж об'єкту нерухомості. Був час, коли фортеця була непотрібна нікому, а тепер от така з усіх сторін надмірна опіка. Принаймні варто було б провести громадські слухання з цього питання», – вважає Вікторія Пицюк.

На сайті районної ради немає переліку об'єктів, які проголосували цим рішення. Лише поіменний список голосування депутатів.

Раніше в американському місті Вудсток (штат Коннектикут) виставили на продаж замок із вікнами, інкрустованими діамантами за $35 млн.