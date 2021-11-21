Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)

У День Гідності та Свободи політики вітали українців та ділилися світлинами

21 листопада відзначаємо День Гідності та Свободи. У цей день українці згадують дві важливі революції – Помаранчеву, яка відбулась у 2004 році, та Революцію Гідності 2013-2014 років.

Зі святом українців привітали відомі політики. Вони поділилися думками, чому цей день є особливим для країни.

«Українці – народ, який завжди відстоює свою гідність та свободу. Упродовж своєї історії ми неодноразово демонстрували готовність боротися за краще майбутнє для своїх дітей.

У цей день ми згадуємо події, які нам довелося пройти, щоб утвердити курс на успішний розвиток, адже тільки народ може вирішувати як і куди буде рухатися країна. А для влади – це ще одне нагадування про те, що люди не терпітимуть несправедливості та обману.

Вірю, що спільними зусиллями, кожен на своєму місці, ми зможемо досягти амбітної мети – зробити Україну сильною та процвітаючою державою!», – написав екс-спікер Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму вітанні висловила упевненість, що події двох революцій були не даремними.

«21 листопада – День Гідності та Свободи…

День двох Майданів, двох наших Революцій… Я б його ще назвала святом Небайдужих, святом тих, кому не все одно…

На перший погляд, гідність та свобода – нематеріальні абстрактні поняття. Декому – вони навіть не зовсім зрозумілі і не потрібні. Бо ж їх не можна помацати руками, доторкнутися, роздивитися, оцінити…

Але це саме ті речі і ті цінності, без яких неможливе повноцінне існування народу, нації, держави та й самої людини…

У нашій історії часто бувало так, що ми не мали держави, еліти, інституцій, фактично не мали власної культури (бо її було заборонено), не мали мирного неба над головою, прихистку, а іноді й шматка хліба.

Але ми навіть у найтяжчі часи, на тому задавненому генетичному рівні, успадкованому від славних епох, завжди пам’ятали про гідність та свободу. Ми знали, що ми володіємо ними, цінуємо їх, і колись їх неодмінно здобудемо, повернемо повною мірою.

І що найважливіше – завжди були люди, які готові вийти за ці «абстрактні» поняття на вулицю, на Майдан чи на поле бою. Саме тому ми досі є. Саме тому ми будемо й завтра!

Вітаю країну з Гідністю і Свободою! Дякую всім причетним. Все було не даремно! Все ще буде! Слава Україні!», – написала Тимошенко.

Експрем’єр-міністр Володимир Гройсман оприлюднив світлину, де разом із колишнім міністром культури Євгеном Нищуком та ексміністеркою освіти і науки Лілією Гриневич кладуть лампадки до меморіалу Героїв Небесної сотні.

Свобода та гідність – фундаментальні цінності. І будь-які спроби наступу на них завжди матимуть опір від українців. Це показали всі революції, що відбулися в сучасній історії України. І це має бути уроком для будь-якої влади. Усі люди народжуються вільними і держава зобов’язана гарантувати цю свободу. З Днем Гідності та Свободи! Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні…», – написав Гройсман.

Знімками з Майдану поділився і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Ми все робили правильно. Україна ще не в ЄС, але і не концтабір днр/лнр чи колонія Білорусь. Чи могли зміни бути швидшими? Не думаю. Бо довгий полон деформував свідомість нації. Тому ні Бальцерович, ні Грібайскайте на чолі України в 2005 чи 20014 не змогли б радикально пришвидшити нашу євроінтеграцію. Ми мусили перехворіти і проросійською диктатурою і малоросійським популізмом. Без цього імунітету, оплаченого кров‘ю і стражданнями, нема виходу з колоніального минулого. Майдан – це не історія, це двері в майбутнє. Завдяки йому все – в наших руках», – написав Луценко.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року в Україні з'явилось нове свято. З цього часу 21 листопада відзначають День гідності та свободи.

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