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    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)

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    21 листопада&nbsp;українці згадують дві важливі революції - Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    21 листопада українці згадують дві важливі революції
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    У День Гідності та Свободи політики вітали українців та ділилися світлинами

    21 листопада відзначаємо День Гідності та Свободи. У цей день українці згадують дві важливі революції – Помаранчеву, яка відбулась у 2004 році, та Революцію Гідності 2013-2014 років.

    Зі святом українців привітали відомі політики. Вони поділилися думками, чому цей день є особливим для країни.

    «Українці – народ, який завжди відстоює свою гідність та свободу. Упродовж своєї історії ми неодноразово демонстрували готовність боротися за краще майбутнє для своїх дітей.

    У цей день ми згадуємо події, які нам довелося пройти, щоб утвердити курс на успішний розвиток, адже тільки народ може вирішувати як і куди буде рухатися країна. А для влади – це ще одне нагадування про те, що люди не терпітимуть несправедливості та обману.

    Вірю, що спільними зусиллями, кожен на своєму місці, ми зможемо досягти амбітної мети – зробити Україну сильною та процвітаючою державою!», – написав екс-спікер Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook.

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму вітанні висловила упевненість, що події двох революцій були не даремними.

    «21 листопада – День Гідності та Свободи…

    День двох Майданів, двох наших Революцій… Я б його ще назвала святом Небайдужих, святом тих, кому не все одно…

    На перший погляд, гідність та свобода – нематеріальні абстрактні поняття. Декому – вони навіть не зовсім зрозумілі і не потрібні. Бо ж їх не можна помацати руками, доторкнутися, роздивитися, оцінити…

    Але це саме ті речі і ті цінності, без яких неможливе повноцінне існування народу, нації, держави та й самої людини…

    У нашій історії часто бувало так, що ми не мали держави, еліти, інституцій, фактично не мали власної культури (бо її було заборонено), не мали мирного неба над головою, прихистку, а іноді й шматка хліба.

    Але ми навіть у найтяжчі часи, на тому задавненому генетичному рівні, успадкованому від славних епох, завжди пам’ятали про гідність та свободу. Ми знали, що ми володіємо ними, цінуємо їх, і колись їх неодмінно здобудемо, повернемо повною мірою.

    І що найважливіше – завжди були люди, які готові вийти за ці «абстрактні» поняття на вулицю, на Майдан чи на поле бою. Саме тому ми досі є. Саме тому ми будемо й завтра!

    Вітаю країну з Гідністю і Свободою! Дякую всім причетним. Все було не даремно! Все ще буде! Слава Україні!», – написала Тимошенко.

    Експрем’єр-міністр Володимир Гройсман оприлюднив світлину, де разом із колишнім міністром культури Євгеном Нищуком та ексміністеркою освіти і науки Лілією Гриневич кладуть лампадки до меморіалу Героїв Небесної сотні.

    Свобода та гідність – фундаментальні цінності. І будь-які спроби наступу на них завжди матимуть опір від українців. Це показали всі революції, що відбулися в сучасній історії України. І це має бути уроком для будь-якої влади. Усі люди народжуються вільними і держава зобов’язана гарантувати цю свободу. З Днем Гідності та Свободи! Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні…», – написав Гройсман.

    Знімками з Майдану поділився і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

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    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    «Ми все робили правильно. Україна ще не в ЄС, але і не концтабір днр/лнр чи колонія Білорусь. Чи могли зміни бути швидшими? Не думаю. Бо довгий полон деформував свідомість нації. Тому ні Бальцерович, ні Грібайскайте на чолі України в 2005 чи 20014 не змогли б радикально пришвидшити нашу євроінтеграцію. Ми мусили перехворіти і проросійською диктатурою і малоросійським популізмом. Без цього імунітету, оплаченого кров‘ю і стражданнями, нема виходу з колоніального минулого. Майдан – це не історія, це двері в майбутнє. Завдяки йому все – в наших руках», – написав Луценко.

    Нагадаємо, у листопаді 2014 року в Україні з'явилось нове свято. З цього часу 21 листопада відзначають День гідності та свободи.

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    Теги: Білорусь ЄС Володимир Гройсман Юлія Тимошенко Юрій Луценко історія свята Свобода полон українці колонія держава Україна Facebook речі Дмитро Разумков
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    Тимошенко, Луценко, Гройсман. Як політики пригадували революційне минуле (фото)