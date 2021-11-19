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    У США виставили на продаж замок із діамантами за $35 млн

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    У США продають замок із діамантами за $35 млн - У США виставили на продаж замок із діамантами за $35 млн
    У США продають замок із діамантами за $35 млн
    фото: Smart MLS

    У будівлі є безліч камінів, незвичайних скульптур та картин в етнічному стилі, а також простора тераса для вечірок

    В американському місті Вудсток (штат Коннектикут) виставили на продаж замок із вікнами, інкрустованими діамантами за $35 млн. Про це повідомляє сайт елітного житла Realtor.com.

    У будівлі є безліч камінів, незвичайних скульптур та картин в етнічному стилі, а також простора тераса для вечірок, наголошується в оголошенні.

    Загальна площа будівлі складає 1,7 тис. кв. м, що розташоване на ділянці розміром 303 тис. кв. м. Замок був побудований у 2010 році, у ньому дев'ять спалень та сім санвузлів, кілька камінів та дві кухні з меблями. На першому поверсі замку розташована тераса площею 418 кв. м, обладнана для проведення вечірок. Там є круглий бар, камін і сцена для виступів.

    Також замок оточений ровом. Щоб подолати його, необхідно пройти кам'яним мостом.

    Раніше сім років тому цей замок уже виставляли на продаж. Тоді його намагалися продати за $45 млн. Замок, виконаний у стилі часів короля Артура, збудував мільйонер Крістофер Марк, сім'я якого розбагатіла на металургійній промисловості. Тоді покупець замку міг отримати на додачу особистий зоопарк з верблюдами та страусами ему.

    Теги: США нерухомість будинок
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    У США виставили на продаж замок із діамантами за $35 млн