Офіс президента створив «общак», з якого платить «слугам народу» – Лерос

Офіс президента створив «общак», який щомісяця поповнюється на 60-100 млн доларів

Якщо раніше гроші в конвертах «слугам народу» платив Ринат Ахметов, то тепер виплати здійснюються з «общака», який створив Офіс президента. Про це в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі» розповів народний депутат Гео Лерос.

«Вони (Офіс президента, – ред.) створили «общак», як було при Януковичу, який поповнюється з різних джерел. В місяць він поповнюється від 60 до 100 млн доларів за рахунок різних відкатів», – сказав політик.

Лерос також розповів, які кошти щомісяця неофіційно виплачують «слугам народу».

«Простий депутат, який навіть голову не піднімає, отримує 20 тис. доларів в місяць. Голова комітету отримує 30 тис. доларів. Хто ходить на канали відстоювати інтереси Офісу президента, Зеленського, Єрмака – 30-35 тис. доларів. Заступникам фракції платять 50 тис. доларів», – розповів депутат.

Як відомо, 18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.

Як відомо, прокуратура просила суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

Нагадаємо, на днях позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що йому вручили ще одну підозру. Цього разу вона стосується відео щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Торік в інтерв'ю «Главкому» Гео Лерос розповів, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Все про Єрмак-скандал читайте тут.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

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