«Ремдесивір» будуть постачати відразу до лікарень, – МОЗ

Ще 18 жовтня стало відомо, що препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України

Препарат є в протоколі лікування, купівля відбулась, а його ефективність оцінюють інші спеціалісти, – зазначив Ляшко

Препарат для лікування коронавірусної інфекції «Ремдесивір» не продаватиметься в аптеках. Про це в інтервʼю «Сегодня» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Він є у протоколі лікування, який затверджений Міністерством охорони здоров’я. Вже проведені закупівлі, і наданий дозвіл МОЗ на його ввезення. На цей момент його не будуть передавати в аптеки, а розподілять в лікарні й призначатимуть за показаннями під контролем лікаря», – сказав Ляшко.

Він нагадав, що препарат зареєстровано в США як перший, що має специфічну дію проти коронавірусної хвороби. «Далі я коментувати не можу, оскільки не є інфекціоністом чи клініцистом. Препарат є в протоколі лікування, купівля відбулась, а його ефективність оцінюють інші спеціалісти», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що під час застосування ліків зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків.

До слова, Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19.

Зазначимо, що раніше цей медикамент застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.