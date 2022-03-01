Ремонті бригади розпочали відновлення електропостачання Маріуполя

Військові надали дозвіл на проведення ремонтних робіт

Ремонтні бригади «ДТЕК Донецькі електромережі» після отримання дозволу від Збройних сил України приступили до відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів ліній електропередачі в Маріуполі. Про це повідомили в компанії.

«Військові надали відповідні дозволи на оперативне проведення робіт. Наразі вдалося відремонтувати лінію 110 кВ, що живить місто. Ремонтні бригади продовжують подавати напругу на підстанції та лінії, щоб якнайшвидше відновити електропостачання міста», - повідомили в ДТЕК.

Роботи тривають, в місті без світла лишаються ще близько 81 тис. клієнтів.

Місцева влада просить жителів міста тимчасово обмежити роботу енергоємних приладів, щоб дати можливість енергетикам ДТЕК якомога швидше повернути енергопостачання в оселі.

Нагадаємо, Маріуполь було знеструмлено 1 березня внаслідок масованих обстрілів.

Аварійні бригади ДТЕК знаходяться в максимальній готовності і приступають до ремонту пошкоджень як тільки отримають дозвіл від Збройних сил.

Раніше повідомлялося, що ремонтні бригади «ДТЕК Мережі» за погодженням зі Збройними силами України відновили електропостачання 65 населених пунктів в Київській та Донецькій областях, знеструмлених через бойові дії.