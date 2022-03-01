  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)

    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)
    фото: Маріупольська міська рада

    Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу

    Сьогодні армія російських окупантів обстріляла житлові райони Маріуполя. Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків по бул. Шевченка та школа №16 у тому ж районі. Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.

    Крім того, обстріл знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП «Комунальник». Число постраждалих уточнюється.

    «Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий та неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо», заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)
    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)
    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)
    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)
    фото: Маріупольська міська рада

    Також міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські війська продовжують обстрілювати житлові будівлі з цивільним населенням.

    У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції.

    Читайте також:


    Теги: Маріуполь окупанти геноцид армія школа обстріл обмін полоненими Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)