Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя (фото)

Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу

Сьогодні армія російських окупантів обстріляла житлові райони Маріуполя. Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків по бул. Шевченка та школа №16 у тому ж районі. Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.

Крім того, обстріл знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП «Комунальник». Число постраждалих уточнюється.

«Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий та неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо», – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські війська продовжують обстрілювати житлові будівлі з цивільним населенням.

У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції.

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