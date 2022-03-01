Маріуполь у вогні: окупанти гатять по всіх районах міста

Окупанти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури

Маріуполь наразі перебуває під шквалом ударів російської реактивної артилерії. Поранено 21 людину. Число загиблих поки невідомо.

«Маріуполь – під шквалом російської реактивної артилерії. Окупанти наносять удари по всіх районах міста. Обстріли не припиняються… За оперативною інформацію, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо», – написав у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, окупанти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству «Комунальник», поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста.

«Це черговий злочин Російської Федерації проти України, проти людяності. Горіти в пеклі окупантам!», – написав Кириленко.

Як повідомлялось, жорстоких обстрілів зазнає Херсон.

Як повідомляв «Главком», сьогодні зранку виконуючий обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Головня через телеканал закликав містян, котрі мають зброю, «іб*шити їх нах** і щоб їх (російських військових – «Главком») тут не було».

Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.