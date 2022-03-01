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    Події в Україні

    Оперативна обстановка: українські захисники ведуть оборонні бої в кількох регіонах

    Українські захисники знищують військову техніку російських окупантів - Оперативна обстановка: українські захисники ведуть оборонні бої в кількох регіонах
    Українські захисники знищують військову техніку російських окупантів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Російські окупанти несуть втрати в живій силі та техніці

    Шостий день триває російсько-українська війна. Українська нація чинить потужний спротив. Ворогу не вдалося стрімко досягти поставлених цілей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    За оперативною інформацією, наразі українські захисники на Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах із завданням не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

    Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.

    На Слобожанщині підрозділи ЗС України продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.

    На Приморському напрямку наші захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

    Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання раптово виникаючих завдань.

    Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.

    Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних Сил України та виконують завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.

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    Оперативна обстановка: українські захисники ведуть оборонні бої в кількох регіонах
    Оперативна обстановка: українські захисники ведуть оборонні бої в кількох регіонах
    Оперативна обстановка: українські захисники ведуть оборонні бої в кількох регіонах

    Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна #stoprussia
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    Оперативна обстановка: українські захисники ведуть оборонні бої в кількох регіонах