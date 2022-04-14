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    Події в Україні

    РФ хоче примусово мобілізувати в «ДНР» 60-70 тисяч осіб

    У ДНР і ЛНР триває примусова мобілізація - РФ хоче примусово мобілізувати в «ДНР» 60-70 тисяч осіб
    У ДНР і ЛНР триває примусова мобілізація

    У Горлівці окупанти обходять будинки, щоб забрати чоловіків у російське військо

    На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 14 квітня.

    Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

    Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Однак вказані показники були виконані лише на 20%.

    Минулої доби на Донецькому і Таврійському напрямках російські війська вели бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Ворог успіху не мав. Тривають бої.

    За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька.

    Нагадаємо, Незалежна експертна місія, створена у рамках Московського механізму ОБСЄ, представила у середу свою доповідь з документуванням порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також можливих воєнних злочинів, скоєних на території України російськими військами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ хоче примусово мобілізувати в «ДНР» 60-70 тисяч осіб