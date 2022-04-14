Арестович розповів, як частина морпіхів у Маріуполі потрапила в полон

Олексій Арестович поінформував про те, як підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського виходив з оточення

У Маріуполь змогли потрапити додаткові сили, і зараз резерв оборони збільшений

У Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України під час здійснення прориву потрапила під ворожий удар, в результаті чого зазнала втрат, а також група бійців потрапила в полон. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, в Маріуполі одна частина бригади морпіхів пішла на з'єднання з бійцями полку «Азов», а інша - на прорив в інше місце. Ці частини були роз'єднані, приймали рішення, виходячи з ситуації.

«І ось та, що пішла... в іншому напрямку - потрапила під артилерійський і авіаційний удар, втратила багато людей, і під час бою потрапила в полон», - розповів Арестович.

Він уточнив, що кількість військових, що потрапили в полон, далеко не відповідає даним від Міноборони РФ. «Не тисяча, набагато менше, вся ця тисяча людей - це повна брехня, в кілька разів перебільшена. Але потрапили», - сказав радник керівника ОПУ.

Також Арестович повідомив, що в Маріуполь змогли потрапити додаткові сили, і зараз резерв збільшений. «Район оборони посилили, і можливості з оборони посилили. А це означає, що 36-та бригада і ті, хто прорвався, отримали другий шанс, «Азов» отримав дуже серйозне підкріплення. В цілому оборона Маріуполя зміцніла», - зазначив він.

Нагадаємо, 12 квітня українським бійцям 36-ї ОБрМП вдалося прорватися і з‘єднатися з полком «Азов» у Маріуполі.

Радник голови Офісу президента України 13 квітня підтвердив, що у Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов», який професійно забезпечив цей захід.

Водночас ЗМІ поширили інформацію, що частина морпіхів потрапила в полон, і є ті, доля яких залишається нез’ясованою.

Також ввечері 12 квітня російські медіа поширювали інформацію про те, що серед українських військових 36-ї бригади в Маріуполі є поранені. 13 квітня Міноборони Росії заявило, що частина військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти «добровільно склали зброю та здалися в полон».

13 квітня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко та командир 36-ї ОБрМП майор Сергій Волина записали спільне звернення з заблокованого росіянами Маріуполя і закликали не героїзувати дезертирів, які здалися в полон росіянам.

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