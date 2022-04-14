Оприлюднений графік евакуаційних поїздів на 14 квітня
«Укрзалізниця» повідомила, куди можна виїхати сьогодні
фото з відкритих джерел
Вирушать рейси з Харкова, Слов’янська, Львова, Одеси та інших міст
«Укрзалізниця» продовжує евакуювати українців у безпечніші області. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 14 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.
Евакуаційні поїзди на 14 квітня
Покровськ
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів
- 23:50 – 274/273 Львів – Полтава Пд.
Одеса
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Слов'янськ
- 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів
Харків
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
Інші
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Нагадаємо, Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink.
Як відомо, окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів.