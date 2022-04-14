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    Оприлюднений графік евакуаційних поїздів на 14 квітня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; повідомила, куди можна виїхати сьогодні - Оприлюднений графік евакуаційних поїздів на 14 квітня
    «Укрзалізниця» повідомила, куди можна виїхати сьогодні
    фото з відкритих джерел

    Вирушать рейси з Харкова, Слов’янська, Львова, Одеси та інших міст

    «Укрзалізниця» продовжує евакуювати українців у безпечніші області. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 14 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.

    Евакуаційні поїзди на 14 квітня

    Покровськ

    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

    Львів

    • 23:50 – 274/273 Львів – Полтава Пд.

    Одеса

    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

    Слов'янськ

    • 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

    Харків

    • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

    Інші

    • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

    Нагадаємо, Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink.

    Як відомо, окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Україна окупація #stoprussia
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    Оприлюднений графік евакуаційних поїздів на 14 квітня