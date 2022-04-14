Незалежна експертна місія представила в ОБСЄ першу доповідь щодо воєнних злочинів РФ

У звіті йдеться про знищення об’єктів інфраструктури, тортури і вбивства цивільних та методи блокади Маріуполя

Незалежна експертна місія, створена у рамках Московського механізму ОБСЄ, представила у середу свою доповідь з документуванням порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права (МГП), а також можливих воєнних злочинів, скоєних на території України російськими військами. Про це пише «Укрінформ».

Доповідь має понад 100 сторінок і містить розслідування правозахисних і гуманітарних наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну з 24 лютого 2022 року.

«Місія виявила чіткі закономірності порушень міжнародного гуманітарного права російськими збройними силами з багатьох досліджуваних питань. Особливо це стосується ведення ними бойових дій», – йдеться у звіті.

За словами експертів, неможливо, щоб так багато мирних жителів було вбито і поранено і багато цивільних об’єктів, включно з будинками, лікарнями, культурною власністю, школами, багатоповерховими житловими будинками, адміністративними будівлями, пенітенціарними установами, поліцейськими відділками, водопровідними станціями та системами електропостачання було пошкоджено або знищено, «якби Росія виконувала свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом щодо відмінності, пропорційності та запобіжних заходів ведення бойових дій в Україні».

«Ведення облоги Маріуполя є кричущим прикладом порушень», – зазначається у доповіді.

Також у ній констатується, що Російська Федерація є агресором і несе відповідальність за всі людські страждання в Україні. Крім того, у доповіді є визнання факту окупації Росією окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України і здійснення там порушень міжнародного гуманітарного права ще до масштабного вторгнення 24 лютого.

«Велика частина дій російських збройних сил у частинах України, які вона окупувала до і після 24 лютого 2022 року, у тому числі через своїх проксі, самопроголошені «республіки» Донецька та Луганська, так само порушує МГП щодо військової окупації», – заявили експерти.

У доповіді задокументовані численні злочини, вчинені російськими військами, зокрема, використання у густонаселених районах касетних боєприпасів, боєприпасів із великим радіусом вибуху, таких як великі бомби або некеровані ракети, артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню та авіаційні некеровані бомби. Також було вказано на можливе використання запалювальної зброї, білих фосфорних і термобаричних або вакуумних бомб.

За словами експертів, у більшості випадків кути атак, використані боєприпаси та уражені об'єкти чітко демонструють, що напади на цивільних осіб або цивільні об’єкти були здійснені російськими збройними силами.

Серед численних випадків очевидних порушень МГП та воєнних злочинів найбільш кричущими випадками названо повітряні удари по пологовому будинку та драматичному театру в Маріуполі.

Також у доповіді міститься фіксація арештів російськими військовими мирних жителів, у тому числі журналістів, без дотримання будь-якої процедури та із застосуванням щодо них методів жорсткого поводження, що прирівнюються до катувань.

Крім того, у доповіді вказується на численні звинувачення у зґвалтуваннях, у тому числі групових, скоєних російськими військовими, а також задокументовані насильницькі дії, які порушують міжнародне право у сфері прав людини з боку російських військових, наприклад цілеспрямовані вбивства, насильницькі зникнення чи викрадення цивільних осіб.

Окремим порушенням МГП стало використання російськими військовими емблем Червоного хреста з метою позначення військових немедичних транспортних засобів, використання прапорів України, української військової чи поліцейської уніформи та транспортних засобів, білих прапорів, цивільного одягу і символіки ОБСЄ для сприяння військовим операціям РФ.

У доповіді вказується на необхідність серйозного міжнародного розслідування на місцях розстрілів великої кількості мирного населення під час окупації Росією населених пунктів поблизу Києва, зокрема Бучі, що вказує на воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені російськими військами.

Окремо вказується на той факт, що офіційна Москва відмовилася надавати сприяння у роботі незалежної експертної місії.

Як відомо, у кінці березня в ООН створена комісія для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

А 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Нагадаємо, понад 45 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України.