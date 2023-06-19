РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносій: яка загроза удару «Калібрами»

На бойове чергування виведено сім кораблів противника, серед яких є один підводний ракетоносій

Військові попередили про високий рівень ракетної загрози

Російські загарбники вивели в Чорне море підводний корабель, споряджений чотирма пусковими установками ракет «Калібр». Про це повідомило оперативне командування «Південь».

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«У Чорному морі ворог, учергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний», – ідеться в повідомленні.

За даними військових, на бойове чергування виведено сім кораблів противника, серед яких є один підводний ракетоносій, споряджений чотирма «Калібрами».

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Водночас «Південь» зауважив, що надводний ракетоносій в готовності дислокується в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент.

ЗСУ попередили про високий рівень ракетної загрози.

«Не нехтуйте власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходьте в укриття!», – закликали військові.

Нагадаємо, завершилася 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулого дня противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.