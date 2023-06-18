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Знищили гелікоптер, пункти управління та склади боєприпасів: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знищили гелікоптер, пункти управління та склади боєприпасів: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ
Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває чотириста вісімдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це у вечірньому зведенні 18 червня інформує Генеральний штаб Збройних сил України. 

Протягом доби противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури,  зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки, Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Білопілля, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Кислівці на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове  Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка і Мирне Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Золотох Ниви та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки на Донеччині, Левадного, Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка і Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Окупанти мінують земельні ділянки українців у Запорізькій області

У населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу «Shahed» та 5 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

Нагадаємо, Євросоюз планує прискорити поставки зброї в Україну для підтримки конрнаступу.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. Імовірно, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Крім того, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. 

До слова, за повідомленням Reuters, Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді відбила місто Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула окупантів з-під Києва у квітні. Нині лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

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