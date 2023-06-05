Сумщина знову була під ударом окупантів: є постраждалі

Окупанти знову гатили по Сумщині з артилерії та мінометів

Протягом минулої доби окупанти здійснили 22 обстріли регіону

У неділю 4 червня Сумська область укотре зазнала ворожої атаки. Унаслідок неї дві цивільні особи отримали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, протягом доби окупанти здійснили 22 обстріли регіону, зафіксовано 104 вибухи.

Загарбники вдарили по Білопільській громаді з артилерії та мінометів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, під артилерійським та мінометним обстрілом опинилася Великописарівська громада. Унаслідок одного з мінометних ударів пошкоджено приватний будинок, гараж із автомобілем і газову трубу.

Також ворог гатив із артилерії по Глухівській та Юноківській громадах.

У Зноб-Новгородської громаді внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, церкву та пожежно-рятувальну частину. Дві цивільні особи дістали поранення.

Із міномета противник також обстріляв Краснопільську та Шалигинську громади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, росіяни гатили з артилерії та мінометів по Миропільській громаді і скинули дев'ять мін на територію Новослобідської громади.

Нагадаємо, завершилася 466-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вночі 4 червня противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed-136/131.