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На Сумщині росіяни поранили дітей, активізувалися на Сватівщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Сумщині росіяни поранили дітей, активізувалися на Сватівщині: ситуація в регіонах
Ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів Запорізької області
фото: пресслужба ДСНС

На Херсонщині внаслідок російської агресії дві людини загинуло, двоє – дістали поранення.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів, вогонь вівся із артилерії та мінометів, два запуски некерованих ракет, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 51 вибух.  Зазнали обстрілів Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, газопровід побутового газопостачання, ЛЕП. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 98 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади.

Глухівська громада: внаслідок одного з обстрілів поранення отримали троє дітей 2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н. Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації. Середино-Будська громада: здійснено авіаудар із гелікоптеру пуск п'ять ракет типу «НУРС». Також були мінометні обстріли, внаслідок сталося загорання покрівлі адміністративної будівлі підприємства.

Запорізька область

Ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів Запорізької області:  61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

24 повідомлення про руйнування житла та майна людей. Вранці ворог вдарив по Оріхову, є постраждалий. 55-річного чоловіка оперативно доставили до медустанови.

Дніпропетровщина

Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший та Кислівка. Вчора ворог з мінометів 120 мм обстріляв с. Липці Харківського району. Зафіксовано влучання на відкриту територію.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено два житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа на відкритій території.

Луганщина

Противник знов активізувався на Сватівщині – спробував наступати на Стельмахівку, але отримав вогневу відповідь від українських захисників та відійшов.  Ворог не зменшує й кількість застосованої на нашій ділянці фронту авіації. Цього разу авіаудар він скерував по Райгородці та Макіївці.

За добу рашисти здійснили 105 обстрілів (496 снарядів). Окупанти щодня зазнають значних втрат. Їхні військові шпиталі на Луганщині переповнені пораненими.

Донеччина

За минулу добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів. Серед них: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Олексієво-Дружківка, смт Велика Новосілка, смт Північне, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, с.Новоселівка Перша, с.Скучне, с.Керамік, с.Шахтарське, с.Неліпівка.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 4 – багатоквартирних), будинок культури, 2 цивільних автомобіля, ЛЕП, школа,  сільськогосподарська техніка, адмінбудівля ПрАТ «АКХЗ ФМТ», вежа «Водафон», адмінбудівля відділу розвитку Торецької МВА, трансформаторна підстанція. За добу на Донеччині: 11 поранених.

Миколаївщина

Після опівночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 54 обстріли (223 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (37 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області. Всього за добу внаслідок російської агресії дві людини загинуло, двоє – дістали поранення.

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС: станом на ранок середній рівень води становить 1,67 метра.

Підтопленими залишаються 1649 будинків у 17 населених пунктах правобережжя. Продовжуємо забезпечувати людей продуктами харчування та питною водою. Триває відкачування води, там де знизився рівень затоплення. Минулої доби рятувальники допомогли мешканцям 88 будинків. Звідти відкачали понад 22 тонни води. Епідситуація в регіоні також стабільна. Випадків інфекційних захворювань не зафіксовано.

Нагадаємо, через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

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