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Річниця повномасштабної війни. Європарламент ухвалив резолюцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Річниця повномасштабної війни. Європарламент ухвалив резолюцію
фото ілюстративне

Євродепутати закликали надати Україні літаки і все необхідне для перемоги 

Європейський парламент схвалив резолюцію до першої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якій висловлює осуд діям Кремля та закликає надати Україні усю необхідну допомогу, у тому числі розглянути можливість передачі винищувачів. Відповідний документ схвалили на засіданні 16 лютого.

«За» проголосували 444 депутати, «проти» – 26, утрималися – 37. Повний текст резолюції з усіма поправками ще не опублікований. 

За даними пресслужби Європарламенту, євродепутати засуджують агресію Росії проти України, висловлюють повну підтримку українцям та підтверджують готовність допомагати Україні, зокрема зброєю, стільки, скільки буде необхідно. Вони закликають уряди країн ЄС серйозно розглянути надання Україні винищувачів, гелікоптерів, необхідних ракетних систем та суттєво збільшити постачання боєприпасів, аби Україна могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією у межах своїх міжнародно визнаних кордонів. 

Резолюція закликає країни ЄС погодити 10-й пакет санкцій проти Росії, який зараз готують, та суттєво розширити його, а також подбати про більшу ефективність вже запроваджених санкцій і блокування лазівок, які дозволяють обходити їх. 

Євродепутати закликають розробити юридичний механізм для конфіскації заморожених у ЄС російських активів, аби спрямувати ці кошти для відбудови України і компенсацій постраждалим від війни. Зазначається, що після завершення війни з Росії потрібно стягнути значні репарації і спрямувати їх на відбудову України. 

Парламентарі висловлюють підтримку рішенню Євроради надати Україні статус країни-кандидата на вступ та закликають українську сторону, Єврокомісію і Раду ЄС працювати над запуском переговорів про членство вже у 2023 році, нагадуючи при цьому, що рух до ЄС – це процес, що ґрунтується на реальних досягненнях та виконанні відповідних процедур і критеріїв.

Нагадаємо, 2 лютого, Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.

Теги: Україна росія війна Європейський союз

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