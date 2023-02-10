«Втома від України»: до Конгресу США внесено резолюцію про припинення допомоги Києву

За рік США надали Україні понад $110 млрд фінансової, військової та гуманітарної допомоги

Конгресмени вимагають негайно припинити підтримку України

У четвер конгресмен Метт Гетц від штату Флорида представив резолюцію, яка закликає адміністрацію Джо Байдена припинити військову та фінансову допомогу Україні, а також закликає всіх учасників забезпечити «мирну угоду» після майже року війни. Про це повідомляє Fox News.

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Резолюція, представлена Ґетцем і десятьма співавторами, закликає США «припинити військову та фінансову допомогу Україні та закликає всіх учасників бойових дій досягти мирної угоди».

У резолюції, яка має неофіційну назву «Втома від України», зазначається, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США зробили найбільший внесок у військові зусилля України в сфері оборони, надавши понад $110 млрд фінансової, військової та гуманітарної допомоги своєму союзнику. Згадали також $27,4 млрд допомоги у сфері безпеки.

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У резолюції перераховується величезна кількість обладнання, яке США надали Україні з початку конфлікту. Він також цитує офіційних осіб Пентагону, які заявили, що боєприпаси «суттєво виснажили запаси Сполучених Штатів, що послабило готовність США у разі конфлікту».

У резолюції також стверджується, що надаючи допомогу, США ненавмисно сприяють жертвам серед цивільного населення.

Нагадаємо, під час послання до Конгресу Байден заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.