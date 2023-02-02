Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС

Депутати ЄС закликали працювати над переговорами про вступ України до ЄС

Напередодні саміту Україна-ЄС депутати Європарламенту схвалили резолюцію, у якій вкотре підтримали членство України в ЄС. Але наголосили: процес вступу має ґрунтуватися на заслугах. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

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У тексті ухваленої резолюції євродепутати вимагають від ЄС працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС. При цьому наголошується, що вступ до Євросоюзу «є процесом, заснованим на заслугах», що передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання необхідних реформ і критеріїв вступу.

Європарламент також звернувся до української влади, закликавши якнайшвидше запровадити суттєві реформи для ефективного узгодження з критеріями членства в ЄС.

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Лідерів на майбутньому саміті Україна-ЄС депутати закликають визначити пріоритетним комплексний пакет заходів з відновлення для України. Для цього пропонують використовувати заморожені активи російського центробанку, а також активи російських олігархів.

Крім того депутати закликає країни Євросоюзу збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також істотну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Завтра в Україні відбудеться Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.