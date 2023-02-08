Франція збільшить військову допомогу Україні: сенат ухвалив резолюцію

Сенат Франції закликав посилити санкції проти Росії та її союзників

7 лютого верхня палата французького парламенту проголосувала за резолюцію, яка закликає уряд наростити підтримку України, а також посилити санкції як проти Росії, так і її країн-посіпак. Про це повідомляє «24 канал».

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За резолюцію свій голос віддали 324 сенатори. Відомо, що четверо вирішили утриматися. А от проти проголосували 16, але всі вони – представники комуністів. Їх під час дебатів розкритикували автори резолюції – центристи – через застереження буцімто «войовничої ескалації».

Про що йдеться в резолюції

Документ містить ряд пунктів. З основних – заклик до уряду Франції та європейських партнерів. Він наголошує на необхідності «продовжити і, зокрема, посилити постачання зброї в Україну». Причому не просто зброї, а ту, якої потребує та вимагає влада нашої держави.

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Також резолюція наголошує на тому, що потрібно наростити обсяг грошей на потреби ЗСУ. Нагадаємо, що вони виділяються на допомогу у рамках Європейського фонду миру.

Сенатори закликають посилити санкції проти самої Росії. Також не оминули увагою ПВК «Вагнер» і «кадировців». Обмеження мають стосуватися також Білорусі й Ірану. Ці дві держави всіляко допомагають Москві воювати проти України.

Гуманітарна допомога також має зрости. Крім того, резолюція закликає сприяти відновленню України. Не в останню чергу акцент роблять на тому, що всі країни-члени ЄС мають зберігати єдність. Зокрема у питаннях, пов'язаних на реагування жорстокої війни Росії проти нашої держави.

Як Франція допомагає Україні

Міністр зовнішньої торгівлі Франції Олів'є Бехт парламентарям нагадав про те, що держава продовжує підтримувати Україну. За його словами, наше військо мають забезпечити ще 12 САУ Caesar. Зауважимо, що на балансі українського війська наразі 18 таких машин. Крім того, Україна отримає ракети для зенітних батарей типу Crotale.

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Франція планує тренувати 2000 захисників України до кінця літа цього року.

Як повідомлялося, Україна може отримати від Франції сучасні зенітно-ракетні комплекси Mamba вже цієї весни.

Раніше уряд Франції зголосився направити до Польщі 150 спеціалістів для навчання українських військових, а також пообіцяв ЗСУ чергову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції.