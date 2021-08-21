Рів на кордоні з Росією. Україна відновила роботи (фото)

Роботи з розкопки рову були розпочаті ще у 2014 році

Перші 20 км протитанкового рову було прорито на Сумщині у 2014 році і планувалося ще 200 км

П'ятий прикордонний загін на Сумщині продовжує вдосконалювати систему інженерного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону в межах Сумської області, повідомляє пресслужба ДПСУ.

На сьогоднішній день загін охороняє ділянку державного кордону з Російською Федерацією протяжністю понад 560 км, з яких майже 100 км – це ріки.

Наразі в прикордонному загоні створена комплексна механізована інженерна група, першочерговим завданням якої є облаштування інженерних загороджень у вигляді протитранспортних ровів на загрозливих напрямках держрубежу.

До проведення заходів залучається персонал та техніка інженерних підрозділів як 5 прикордонного загону, так й інших органів охорони кордону.

Варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року щодо державної політики у сфері захисту кордону.

Відповідний Указ від 18 серпня 2021 року № 367/2021 «Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону» оприлюднений на сайті глави держави.

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