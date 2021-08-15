Прикордонники вилучили у «Борисполі» контрабандних iPhone на мільйон гривень

Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone

Телефони пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу

У пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max. Про це повідомляє ДПСУ.

«Сучасні ґаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу. Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких сягає 1 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил.

До слова, Служба безпеки України заблокувала два міжнародних канали контрабандного переправлення в Україну наркотиків і прекурсорів. Зловмисники ввозили оптові партії «товару» під виглядом лікарських засобів і косметичної продукції.