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    Прикордонники вилучили у «Борисполі» контрабандних iPhone на мільйон гривень

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    Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone - Прикордонники вилучили у «Борисполі» контрабандних iPhone на мільйон гривень
    Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone
    Фото: ДПСУ

    Телефони пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу

    У пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max. Про це повідомляє ДПСУ.

    «Сучасні ґаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу. Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких сягає 1 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

    Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил.

    До слова, Служба безпеки України заблокувала два міжнародних канали контрабандного переправлення в Україну наркотиків і прекурсорів. Зловмисники ввозили оптові партії «товару» під виглядом лікарських засобів і косметичної продукції.

    Теги: прикордонники Аеропорт Бориспіль кордон
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    Прикордонники вилучили у «Борисполі» контрабандних iPhone на мільйон гривень