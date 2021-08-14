Як працюють контрольні пункти у районі проведення ООС

Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України

Із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Пасажиропотік у ньому в порівнянні з минулим тижнем зменшився на 33%. Зниження інтенсивності перетину лінії розмежування фіксується з моменту зміни правил перетину, що пов'язано з карантином, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 8 991 особа, а на контрольовану територію – 7 460 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух, тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 660 осіб та 67 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас, 504 особи та 88 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Прикордонники виявили чотирьох громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» і «Щастя» проїхали 24 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Міжнародні організації доставили мешканцям тимчасово окупованої території України понад 184 тонни товарів медичного призначення, гігієнічних наборів та будівельних матеріалів.

В контрольних пунктах змінено умови перетину лінії розмежування, що пов'язано з карантином.

Зокрема громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати додаток «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати й поліс страхування.

Водночас діє широкий перелік категорій громадян до яких самоізоляція не застосовується. Самоізоляція припинятиметься у разі одержання негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ.

Читайте також: