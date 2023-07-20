Рятувальники показали наслідки атаки «Шахедів» по дитячому табору в Сумах

Наслідки ворожої атаки на Сумщину, 20 липня 2023 року

Під завалами людей не виявлено

Рятувальники Сумщини показали наслідки удару дроном Shahed по дитячому табору в Сумах. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Сумській області.

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«У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки нічних ворожих ударів. Вночі 20 липня рятувальники отримали інформацію, що ворожі удари нанесені по обласному центру, призвели до руйнувань будівель з подальшим горінням на території одного із дитячих таборів. Оцінивши обстановку, співробітники ДСНС негайно приступили до ліквідації виявлених осередків горіння. Одночасно проходило обстеження пошкоджених будівель», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією під завалами людей не виявлено. Осередки горіння ліквідовано.

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Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.