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Зеленський показав страшні наслідки нічної атаки РФ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський показав страшні наслідки нічної атаки РФ (відео)
Наслідки нічної атаки на Україну
фото: скрін із відео

«Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку ворога на Одесу та Миколаїв. Про це він написав у Telegram.

«Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти», – сказав глава держави.

Зеленський також подякував всім, хто захищає українські міста, людей і небо!

«Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам... усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя! Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла», – додав він.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Одеса війна Володимир Зеленський

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