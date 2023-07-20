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Росія атакувала Одесу: виникла пожежа, є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія атакувала Одесу: виникла пожежа, є постраждалі
Після обстрілу в центрі Одеси спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

Унаслідок нічної атаки поранення отримали двоє людей, які були госпіталізовані

Сьогодні вночі, 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. Наразі відомо про двох постраждалих осіб, які були госпіталізовані. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Сергій Кіпера.

В результаті атаки, в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

Також, повідомляється про «приліт» в області.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по центру Миколаєва. Унаслідок вибухів поранення отримали дев'ять людей, серед яких четверо дорослих та п'ятеро дітей. Також є загиблі. Очільник ОВА не уточнив інформацію про кількість загиблих.

Олександр Сенкевич, мер міста, повідомив, що на одній із адрес від вибуху утровилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники. 

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. 

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

Теги: пожежа Одеса поранення росіяни

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