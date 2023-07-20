Ракетна атака на Одесу: з’явилися страшні фото наслідків

Унаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина

Терористи влучили в об'єкти цивільної інфраструктури

У ніч проти 20 липня окупанти обстріляли Одесу та область. Страшні фотографії наслідків ракетної атаки опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Унаслідок ракетної атаки в центрі міста сталось часткове руйнування чотирьохповерхової будівлі, пожежа розповсюдилася на 500 м2.

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Страшні наслідки ракетного удару по Одесі фото: ДСНС

Співробітники ДСНС з-під завалів врятовали одну особу. На місці з постраждалими та їх рідними працювали психологи ДСНС.

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ДСНС залучала 20 одиниць техніки та 75 рятувальників. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинула одна людина. Загиблим виявився охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Зазначається, що атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, терористи влучили також в об'єкти цивільної інфраструктури, які ніяк не повʼязані з портами.

Уночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування.