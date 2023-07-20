Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих

В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа

Терористи влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, які ніяк не повʼязані з портами

Внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинула одна людина. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Загиблим виявився охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.

«Країна-терорист третю ніч поспіль вдається до потужної ракетно-дронової атаки по півдню України. На жаль, не всі ракети вдалось знищити, зокрема, надскладні для ураження надзвукові ракети типу Х-22 та «Онікс», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, терористи влучили також в об'єкти цивільної інфраструктури, які ніяк не повʼязані з портами.

«Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових. Четверо місцевих мешканці отримали поранення, серед них дитина», – додав Кіпер.

В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування.

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Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.