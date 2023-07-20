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Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа
фото: ДСНС

Терористи влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, які ніяк не повʼязані з портами

Внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинула одна людина. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загиблим виявився охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.

«Країна-терорист третю ніч поспіль вдається до потужної ракетно-дронової атаки по півдню України. На жаль, не всі ракети вдалось знищити, зокрема, надскладні для ураження надзвукові ракети типу Х-22 та «Онікс», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, терористи влучили також в об'єкти цивільної інфраструктури, які ніяк не повʼязані з портами.

«Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових. Четверо місцевих мешканці отримали поранення, серед них дитина», – додав Кіпер.

В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. 

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. 

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: Одеса війна окупанти

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