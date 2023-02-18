Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом

У горах сніг та лавинна небезпека

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг

В Україні 19 лютого погіршиться погода. Так, на Закарпатті очікують значний дощ, а у Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує ДСНС України.

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Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, нагадують рятувальники.

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Також 18-19 лютого через відлигу у високогір'ї Івано-Франківської області синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку (третій рівень),тобто можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях!

Туристам радять утриматися від походів у високогір'я.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, очікується хмарна погода. Мороз лише вночі (місцями до -12°). Вдень тепло. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.