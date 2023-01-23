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Погода у Києві: синоптики попередили мешканців столиці про небезпеку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Погода у Києві: синоптики попередили мешканців столиці про небезпеку
Столицю огорне туман
фото: КМДА

Через погодні умови може погіршитися руху транспорту

У Києві вночі та в першій половині дня 23 січня утримається туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині та у столиці. Оголошено І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У Києві та області 23 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів.  Температура вночі та вдень становитиме від 3°С тепла до 2°С морозу. 

Нагадаємо, наприкінці грудня Київщину накрило небезпечне метеорологічне явище.

До слова, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

Теги: прогноз погоди Київ

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