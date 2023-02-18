Країні докучатиме шквальний вітер: прогноз погоди на 18 лютого

Остерегайтесь поривів вітру

У суботу, 18 лютого, очікується хмарна погода. Мороз лише вночі (місцями до -12°). Вдень тепло. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах буде хмарно.

У західних областях дощ, на Закарпатті значний дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах значний сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

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На решті території мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях значний сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

У східних областях та на Сумщині вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

На Лівобережжі та в Карпатах, вночі в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. По всій країні пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.

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У Києві та області 18 лютого буде хмарно. Вночі помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; вдень невеликий дощ.

Швидкість північно-західного вітру та західного становитиме 7-12 м/с. Можна очікувати місцями пориви до 17-22 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 4-9° тепла. У Києві вночі обіцяють 0°, а вдень – 6-8° тепла.