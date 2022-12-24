Рятувальники повідомили, чим ворог атакував Херсон

У результаті удару зайнялися 6 легкових автомобілів

Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. У результаті удару зайнялися 6 легкових автомобілів. Про це повідомляє ДСНС України.

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Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

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Тим часом, за даними Херсонської обласної прокуратури, загинуло щонайменше вісім цивільних осіб. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсона зросла до 58 осіб, з них 18 у важкому стані, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.