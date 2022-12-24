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Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 74 рази: є руйнування та багато жертв

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 74 рази: є руйнування та багато жертв
фото з відкритих джерел

17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них – шестирічна дитина

Російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

По Херсону та області ворог бив із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Лише по житлових кварталах міста окупанти нанесли 36 ударів. Снаряди влучили в об'єкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

«За минулу добу в Херсонській області російська армія вбила 5 мирних людей, 17 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є шестирічна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина у тяжкому стані», – зазначив Янушевич.

Нагадаємо, 19 грудня російські загарбники знову атакували деокупований Херсон. Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Кілька днів тому російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям. 

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