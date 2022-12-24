Обстріл Херсона: моторошні кадри з місцевого ринку (відео)
У результаті обстрілу поранено 35 осіб
Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсона зросла до 35 осіб, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко Кирило Тимошенко.
16 людей перебувають у важкому стані.
У мережі тим часом з’явилися моторошні кадри руйнувань у місті.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, російські окупанти знову накрили вогнем центр Херсона. Наразі відомо про мінімум 7 загиблих.
Усі служби працюють на місці трагедії.
Нагадаємо, російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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