Обстріл Херсона: моторошні кадри з місцевого ринку (відео)

У результаті обстрілу поранено 35 осіб

Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсона зросла до 35 осіб, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко Кирило Тимошенко.

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16 людей перебувають у важкому стані.

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У мережі тим часом з’явилися моторошні кадри руйнувань у місті.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, російські окупанти знову накрили вогнем центр Херсона. Наразі відомо про мінімум 7 загиблих.

Усі служби працюють на місці трагедії.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.