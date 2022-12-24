Росіяни обстріляли центр Херсона: є вбиті, десятки людей поранено (фото 18+)

Наразі відомо про мінімум 7 загиблих та 26 поранених

Сьогодні, 24 грудня, російські окупанти знову накрили вогнем центр Херсона. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 фото На весь екран













«Росіяни здійснили черговий терор – обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці», – написав він.

Наразі відомо про мінімум 7 загиблих та 26 поранених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі служби працюють на місці трагедії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.