Росіяни обстріляли центр Херсона: є вбиті, десятки людей поранено (фото 18+)
Наразі відомо про мінімум 7 загиблих та 26 поранених
Сьогодні, 24 грудня, російські окупанти знову накрили вогнем центр Херсона. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Росіяни здійснили черговий терор – обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці», – написав він.
Наразі відомо про мінімум 7 загиблих та 26 поранених.
Усі служби працюють на місці трагедії.
Нагадаємо, російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Коментарі — 0