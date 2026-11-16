Росія атакувала Запорізьку область FPV-дроном: загинув чоловік

Російські військові спрямували безпілотник на об'єкт цивільної інфраструктури в одному із сіл Запорізького району

Російські окупаційні війська завдали удару FPV-дроном по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Під ударом опинився об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

За інформацією обласної влади, російські військові застосували FPV-дрон для атаки на цивільний об'єкт у населеному пункті.

Унаслідок удару загинув чоловік віком 59 років. Інформації про інших постраждалих або масштаби пошкоджень у повідомленні обласної військової адміністрації не наведено.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські окупаційні війська також атакували інші регіони України. Зокрема, під ударом опинився Харків.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотний літальний апарат типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили російський реактивний безпілотник над Чернівецьким районом. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Також у ніч на 16 листопада російська армія атакувала Вінницьку область. За інформацією начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок атаки зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості.